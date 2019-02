Le top 4 des plus jeunes femmes ministres en Afrique (photos) 

Bien que la femme soit reléguée au second rang en Afrique, certaines se battent de jour comme de nuit, pour quitter cette position. Voilà la preuve de quelques-unes à travers cet article.

En Afrique, l’âge semble être le facteur déterminant du leadership politique. Cependant, il existe quelques exceptions que les jeunes et les défenseurs du féminisme en Afrique et dans la diaspora pourraient considérer comme un exemple pour les autres dirigeants africains, de manière à créer une représentation équilibrée et digne des femmes dans les gouvernements. Découvrez donc le top 4, des plus jeunes femmes ministres africaines.

1. Bogolo Joy Kenewendo, 31 ans

Née à Motopi, dans la région de Boteti, au Botswana, Bogolo Joy Kenewendo a obtenu un baccalauréat ès arts en économie de l’Université du Botswana et une maîtrise ès sciences en économie internationale de l’Université du Sussex, au Royaume-Uni. En 2016, elle avait rejoint le Parlement en tant que députée, élue par l’ancien président Ian Khama, avant d’être nommée Ministre de l’Investissement, du Commerce et de l’Industrie du Botswana le 4 avril 2018.

2- Aurélie Adam Soulé Zoumarou , 35 ans

Née en 1984 à Nikki, une commune du département du Borgou, Aurélie Adam Soulé Zoumarou, qui est la plus jeune du gouvernement Béninois est une diplômée en Télécommunication Sud Paris ( ex Int Evry). Elle est aussi titulaire d’un certificat en Gestion des Politiques Publiques et en Leadership de l’Ecole Maxwell de la Citoyenneté et des Affaires Publiques de l’Université de Syracuse de New York. Cette dernière est également lauréate du Programme Mandela Washington pour les jeunes Leaders Africains. Aurélie Adam Soulé Zoumarou a fait son entrée dans le gouvernement le 27 octobre 2017, après un remaniement ministériel. Avant d’être nommée, elle était responsable de la Gestion du Spectre à l’Autorité de Régulation des Télécommunications au Bénin (Arcep Bénin). Elle s’est aussi occupée des aspects liés à l’engagement de la GSAM avec les parties prenantes (Gouvernements, Régulateurs, Opérateurs, Institutions) dans la région africaine au Sud du Sahara sur divers sujets.

3. Kamissa Camara, 36 ans

Kamissa Camara, la ministre malienne des Affaires Etrangères et de la Coopération Internationale est née en 1983 en France. Elle est titulaire d’un baccalauréat en langues étrangères appliquées de l’Université Denis Diderot (France) et d’une maîtrise en économie internationale et développement de l’Université Pierre Mendès (France). Kamissa Camara est spécialisée dans les politiques africaines, en particulier en Afrique de l’Ouest et au Sahel. Elle a gagné en popularité grâce à sa compréhension et à son analyse de diverses questions touchant la région du Sahel, telles que la gouvernance, les conflits, la démocratie, la sécurité, etc. et la façon dont elles peuvent être résolues. Avant sa nomination le 9 septembre 2018, Kamissa Camara a été conseillère diplomatique du président Ibrahim Boubacar Kéïta.

4. Kirsty Leigh Coventry, 36 ans

Kirsty Leigh Coventry, née le 16 septembre 1983, est la Ministre de la Jeunesse, des sports, des Arts et des Loisirs du Zimbabwe. Elle est détentrice d’un record du monde en natation et l’athlète olympique la plus décorée d’Afrique. Elle est également membre du Comité international olympique (CIO) et présidente de la commission des athlètes du CIO. Aux Jeux olympiques d’été 2004, à Athènes, en Grèce, Coventry a remporté trois médailles olympiques : 1 en or, 1 en argent et 1 en bronze, tandis qu’aux Jeux olympiques d’été de 2008 à Beijing, elle a remporté quatre médailles : 1 en or et 3 en argent.