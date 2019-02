Le sommet de Hanoï entre Donald Trump et Kim Jong-Un s’achève sur un échec

Le président américain Donald Trump et le dirigeant nord-coréen Kim Jong-Un ont terminé leur sommet consacré à l’épineux dossier de la dénucléarisation du pays reclus, sans parvenir à un accord, a annoncé jeudi 28 février, la Maison Blanche.

Donald Trump et Kim Jong-un se retrouvent pour la deuxième fois en l’intervalle de six mois, pour négocier la dénucléarisation de la Corée du Nord. Entre les deux hommes aux intérêts différents mais aux ambitions similaires, les rapports de force évoluent. La Maison-Blanche affirme qu’il n’y a «pas d’accord», et Donald Trump mentionne un différend sur la levée des sanctions.

Les deux hommes ont conclu abruptement jeudi leur sommet consacré à l’épineux dossier de la dénucléarisation de la Corée du Nord, sans parvenir à un accord. Le président américain a souligné avoir décidé de partir du fait de divergences sur les sanctions. Le sommet était censé apporter de la substance aux engagements pris durant leur tête-à-tête à Singapour en juin. Les deux dirigeants avaient alors signé une déclaration commune «sur la dénucléarisation de la péninsule», mais les deux camps divergeaient depuis sur le sens de la formule.

Il «faut parfois quitter» les négociations, a lancé Donald Trump devant la presse. Il a expliqué que, les discussions avaient achoppé sur la question des sanctions économiques infligées à la Corée du Nord du fait de ses programmes nucléaire et balistique interdits.

«J’aurais aimé aller plus loin», a-t-il dit, assurant toutefois que Pyongyang ne reprendrait pas ses essais nucléaires. Kim Jong Un «a déclaré qu’il ne testerait pas de missiles, ou de fusées, ou quoi que ce soit qui ait un rapport avec le nucléaire», a assuré Donald Trump.

«Un échec majeur»

Les deux dirigeants sont passés en l’espace de quelques mois, des insultes interposées et menaces apocalyptiques à des déclarations «d’amour» de la part de Donald Trump. Mais à l’issu du sommet, le président américain avait l’air abattu, alors que les attentes et espoirs concernant cette rencontre étaient très élevés. Aucune nouvelle rencontre n’est projetée pour l’heure à l’horizon, a-t-il dit. «C’est un échec majeur», a réagi dans un tweet Joe Cirincione, président de la Fondation Ploughshares. Cela montre les limites de ce genre d’exercice survenu «sans assez de temps et de ressources humaines» pour convenir d’un accord.

La Maison Blanche avait initialement prévu une «cérémonie de signature conjointe», ainsi qu’un déjeuner de travail entre les deux dirigeants. En fait, les deux hommes ont quitté l’hôtel Métropole sans signer quoi que ce soit. Les deux dirigeants ont «eu des réunions très constructives» et ont «discuté des différentes manières d’avancer sur des concepts en rapport avec la dénucléarisation et l’économie», a néanmoins souligné la Maison Blanche. Selon elle, «aucun accord n’a été conclu pour le moment, mais leurs équipes respectives ont hâte de se rencontrer à l’avenir».

Trump «pas pressé»

Si Kim Jong Un a évoqué à Hanoï la perspective d’une représentation permanente des Etats-Unis en Corée du Nord, Donald Trump avait tempéré dès avant la rencontre les espoirs de percée à court terme. «Je ne suis pas pressé» de parvenir à un accord, avait-il répété. «La vitesse n’est pas si importante que ça pour moi», a-t-il insisté.

Donald Trump assure régulièrement qu’il n’y a nul besoin de se précipiter pour convaincre la Corée du Nord de désarmer, tant que celle-ci s’abstiendra, comme elle le fait depuis plus d’un an, de procéder à des tirs de missiles et des essais nucléaires. Kim Jong Un avait souligné quant à lui qu’il ne serait pas présent à Hanoï s’il n’était pas prêt à la dénucléarisation, tout en restant évasif sur d’éventuelles mesures concrètes.