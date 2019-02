Le Prince Harry et son épouse Meghan Markle sont arrivés au Maroc

Le Prince Harry et son épouse Meghan Markle sont arrivés, samedi 23 Février au soir, à Casablanca, pour une visite de trois jours au Maroc, nous rapporte Mapexpress.

A leur arrivée à l’aéroport international Mohammed V, le Prince Harry et son épouse ont été accueillis par le wali de la région de Casablanca-Settat, gouverneur de la préfecture de Casablanca, Said Ahmiddouch, et l’ambassadeur du Royaume-Uni au Maroc, Thomas Reilly.

Après avoir passé en revue un détachement des Forces auxiliaires qui rendait les honneurs, le duc et la duchesse de Sussex ont été salués par le gouverneur de la province de Nouaceur et les présidents de l’assemblée provinciale et du conseil de cette commune.

Le déplacement du couple royal s’inscrit dans le cadre du renforcement de la coopération maroco-britannique et de la promotion de l’éducation et de l’égalité des genres à travers des visites dans des établissements scolaires et des rencontres avec des jeunes, a indiqué une source diplomatique britannique à Rabat.