Le Kenya va former des cadres congolais et partager son expérience de paix avec la RDC

Le président Uhuru Kenyatta s’est entretenu mercredi après-midi avec le président de la République démocratique du Congo, le président Felix Tshisekedi, en visite à la State House Nairobi.

Au cours de leurs entretiens, les deux dirigeants ont exploré les moyens de renforcer les relations bilatérales entre les deux pays. Le président Kenyatta a assuré son homologue de l’engagement du Kenya à aider la RDC à atteindre la stabilité politique, affirmant que le Kenya avait tiré des enseignements précieux des tensions politiques passées, que le pays est disposé à partager avec le vaste pays des Grands Lacs. «Merci d’être venus et nous sommes impatients de renforcer le partenariat entre nos deux pays dans l’intérêt de nos citoyens», a déclaré le président Kenyatta.

«Nous continuerons à vous aider à instaurer la paix et la stabilité parce que nous avons eu une expérience similaire que nous pouvons partager. Notre pays a été en mesure de calmer les températures politiques grâce à la célèbre initiative Building Bridges », a-t-il poursuivi.

Le Président a déclaré que le Kenya accueillait depuis des décennies des réfugiés congolais dont certains ont depuis été naturalisés en tant que Kenyans, ajoutant que les deux pays ont beaucoup à partager en termes de patrimoine culturel. «De nombreux Congolais ont vécu au Kenya et le pays a adopté une partie de la musique congolaise qui fait désormais partie de notre vie», a déclaré le président Kenyatta à son homologue en visite. Kenyatta a déclaré que le Kenya s’associerait à la RD Congo pour renforcer les capacités en offrant des possibilités de formation aux fonctionnaires congolais dans les institutions de formation du Kenya, telles que la Kenya School of Government. «Notre partenariat garantirait que les deux pays frères réalisent le rêve de nos pères fondateurs d’un continent africain stable, sûr et prospère», a déclaré le président Kenyatta.

«Nous sommes prêts à nous associer pour construire des infrastructures, partager des compétences dans l’industrie extractive et dans de nombreux autres domaines présentant des avantages mutuels», a déclaré le président.

S’agissant du commerce, le président Kenyatta a observé qu’une grande partie des importations congolaises transitaient par le port de Mombasa, en particulier des marchandises destinées à Goma et à Lubumbashi, dans l’est de la RDC, et avait appelé à un resserrement des liens commerciaux. Le président Kenyatta a une nouvelle fois félicité le président nouvellement élu pour sa victoire à l’élection présidentielle du 30 décembre, affirmant que le transfert pacifique du pouvoir en RDC était un signe que l’Afrique était désormais mûre et qu’elle pouvait régler ses problèmes sans influence extérieure. Le président a également félicité les citoyens de la RD Congo pour leur maturité dans la manière dont ils ont conduit les dernières élections et les a exhortés à unir et à développer leur pays.

Félix Tschisekedi

De son côté, le président Tshisekedi a remercié le président Kenyatta d’être un véritable ami de la RD Congo, comme en témoigne la récente visite du président Kenyatta dans le pays pour assister à la cérémonie d’inauguration du leader congolais (Kenyatta était le seul chef d’Etat à avoir fait le déplacement en RDC lors de l’investiture de Tschisekedi). Il a déclaré que la RD Congo chérirait à jamais l’amitié du Kenya, qui continue de soutenir le chemin du pays vers la stabilité politique et sociale. Il a reconnu le rôle important joué par le port de Mombasa dans le bien-être économique du Congo, affirmant que son pays était prêt à rejoindre la Communauté de l’Afrique de l’Est afin de renforcer ses liens économiques avec la région.

Le chef de l’Etat congolais a déclaré que la CAE profitera davantage aux citoyens de la RDC, en particulier à ceux résidant dans la partie orientale du pays. Il a remercié le président Kenyatta et le gouvernement kenyan d’avoir proposé de former des fonctionnaires congolais, affirmant que cette opportunité contribuerait grandement à aider le pays à atteindre ses objectifs de développement. Les deux dirigeants ont convenu de planifier des visites réciproques, lorsque le président nouvellement élu formerait son gouvernement. Le président de la RDC, qui effectue sa première tournée dans trois États, est arrivé à Nairobi mercredi après-midi après une visite en Angola et se rendra ensuite au Congo Brazzaville.