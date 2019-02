Le footballeur Franck Ribéry, papa pour une 5 ème fois

Le footballeur français de 35 ans, qui évolue au Bayern Munich est devenu papa pour une cinquième fois. Un heureux événement que le footballeur a officialisé sur son compte Twitter.

L’ex joueur de Marseille a choisi Twitter le lundi 18 février 2019, pour annoncer que son épouse Wahiba avait donné naissance à une petite fille. «La famille Ribéry compte un nouveau membre. Ma femme et ma fille se portent bien», a-t-il notamment écrit. Pour le moment, le prénom du bébé n’a pas été dévoilé. Mariés depuis 2002, le sportif de 35 ans et sa compagne de 36 ans, sont déjà les parents de Hiziya (née en 2006), Shahinez (née en 2008), Saïf el Islam (né en 2011) et Mohammed (né en 2015).

Aussi dans la foulée, Wahiba Ribéry s’est aussi exprimée sur les réseaux sociaux. Reprenant la story de son mari sur son propre compte Instagram, il semblerait en premier lieu, qu’elle ait révélé la première lettre du nom de son bébé. En effet, une lettre s’est ajoutée dans sa biographie, dans la liste “HSSMK” : H pour sa fille aînée Hiziya (13 ans), S pour son autre fille Shakinez (11 ans), S et M pour les deux garçons Seïf el Islam (6 ans) et Mohammed (3 ans) et un K pour la petite dernière. Les pronostics sur son prénom sont lancés.