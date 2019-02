Le corps d’Emiliano Sala incinéré dans l’intimité, le dernier adieu en images

Samedi, l’Argentine a rendu un ultime hommage à Emiliano Sala décédé dans un tragique accident d’avion le 21 janvier dernier. Les obsèques de l’ancien Nantais ont eu lieu à Progreso dans la plus grande dignité.

Les obsèques de l’attaquant argentin se sont tenues samedi à Progreso. Parents, amis, émissaires du FC Nantes mais aussi dirigeants du club de Cardiff – chez qui il avait signé – lui ont rendu un vibrant hommage.

L’Argentin a été inhumé dans son village natal après le rapatriement de son corps depuis l’Europe. Le cercueil a d’abord été déposé dans la matinée dans le gymnase du Club San Martin, le club local où Emiliano Sala a été formé avant de rejoindre le Proyecto Crecer, filiale des Girondins de Bordeaux en Argentine.

« C’est dur de voir son cercueil », lâche, ému, le maire de Progreso, Julio Muller. « Il représentait beaucoup pour nous, c’était un garçon impeccable. Ici, on adore le foot et c’était le seul à avoir pu devenir un joueur professionnel. Et en Europe! Alors il faisait l’admiration de tous. »

Devant le siège du club San Martin, une banderole dit: « Emi, tu ne marcheras jamais seul », reprenant le mot d’ordre du club de Liverpool.

Après la veillée et la cérémonie religieuse, le corps d’Emiliano Sala doit être incinéré, dans la plus stricte intimité. Sur la route, de nombreuses personnes applaudissent et se regroupent au passage du cortège funéraire, pour rendre un dernier hommage.