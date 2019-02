LDC : Furieux, Cristiano Ronaldo s’en prend ouvertement au public madrilène

Cristiano Ronaldo et la ville de Madrid ce n’est plus du tout la joie. C’est ce que démontrent les réactions des supporters Madrilènes à son encontre au cours du match que la Juventus a livré dans la soirée du mercredi 20 février 2019 dernier au Wanda Metropolitano .

Cristiano Ronaldo aurait sans doute espéré un meilleur retour en Espagne. Car l’attaquant portugais a vécu une soirée compliquée avec une défaite 2-0 contre l’Atlético Madrid et un match frustrant avec peu d’occasions à se mettre sous la semelle.

Le public madrilène n’a pas déroulé le tapis rouge à la star de la Juventus de Turin. C’est dire donc que son départ de l’Espagne n’a toujours pas été digéré de la part des fans du cuir rond. Et pour répliquer à ces derniers, Cristiano Ronaldo a tendu sa main et ses cinq doigts vers les tribunes durant la rencontre. Et comme si cela ne suffisait pas, après la rencontre, il a pris le temps de répliquer avec une pointe de colère et non sans exaspération devant la presse en zone mixte :

« J’ai 5 Ligues des champions, l’Atlético 0 » a lâché la star de Juventus en levant le doute sur son geste au cours de la rencontre. Ce qui confirme la nervosité de la star ce soir-là. Car si le palmarès de Ronaldo plaide pour lui difficile de clamer quoi que ce soit, vue sa prestation et de celle de son équipe hier soir.

Mais tout compte fait il faut dire que le match retour promet plus de surprises pour un homme qui va vouloir se rendre justice en Italie le mardi 12 mars prochain.