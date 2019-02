L’Angola expulse de son territoire au moins 140 citoyens congolais

Les autorités angolaises ont expulsé 142 immigrants illégaux de la République démocratique du Congo (RDC), ont confirmé mardi les médias locaux.

Selon l’agence de presse d’Etat Angop, les immigrants ont été rassemblés dans la province du Zaïre, à environ 481 km au nord de la capitale Luanda. La province partage ses frontières avec la RDC et le Congo-Brazzaville. L’agence Angop, citant le Foreign and Migration Services (SME), a indiqué que 87 personnes avaient été expulsées pour séjour illégal, tandis que les 55 autres étaient accusées d’avoir violé la frontière entre les deux pays. La question des immigrants illégaux congolais en Angola reste très épineuse. Luanda a lancé une campagne de répression massive à leur encontre l’année dernière.

L’Angola, riche en minéraux, attire un grand nombre de Congolais, car il est relativement plus stable et offre de meilleures perspectives d’emploi. Bien que la RD Congo soit également dotée de richesses minières, de vastes étendues sont secouées par les troubles et des violences entretenus par les groupes rebelles et les milices de l’intérieur et de pays voisins tels que l’Ouganda et le Rwanda. L’expulsion des Congolais d’Angola l’année dernière a incité Kinshasa à menacer de prendre des mesures internationales contre son voisin du sud. Le président de la République démocratique du Congo, Felix Tshisekedi, s’est récemment rendu en Angola pour y espérer résoudre le problème .