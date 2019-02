L’ancien footballeur Emmanuel Eboué se remarie samedi

L’ancien footballeur ivoirien Emmanuel Eboué ruiné puis traqué par les huissiers en décembre 2017, se remarie samedi 2 février 2019 à Abidjan en Côte d’Ivoire.

Vibe radio a annoncé un scoop qui a surpris plus d’un. L’ex footballeur, Emmanuel Eboué se remarierait à Abidjan ce week end. Une information gardée secrète par les proches de l’ancien joueur d’Arsenal, dans l’optique donc de célébrer un mariage discret, loin des spotlights. Selon la source, la célébration du mariage civil aura lieu, à l’Hôtel Communal de Cocody, le samedi 2 mars prochain. Le média indique que l’élu du cœur d’Eboué, est une Ivoirienne de l’Ouest de la Côte d’Ivoire, et une ancienne compagne de longue date, dont, il s’était amouraché à l’époque, lorsqu’il évoluait encore en Côte d’ivoire .

Ruiné financièrement après son divorce avec son ex épouse, l’ancien défenseur d’Arsenal, Emmanuel Eboué, a dû lutter pour sa survie. La superstar ivoirienne dormait il y a quelques mois à même le sol chez son ami, lave ses vêtements à la main et passe son temps à voyager pour esquiver les huissiers. Âgé de 36 ans, Emmanuel Eboué a révélé que face à cette situation, il a pensé plusieurs fois au suicide. Lors d’une interview accordée à Mirror, le joueur a raconté comment son récent divorce avec sa femme Aurelie avec qui il a deux filles, Clara et Maeva âgé de 14 ans et 12 ans, l’a laissé à la rue. Aux dernières nouvelles, ce n’est pas son ex femme qui l’a ruiné mais un féticheur.