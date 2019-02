Lancement Foot féminin: un match amical pour l’ouverture

Le championnat national de Football féminin a été lancé ce mercredi 27 février 2019, dans un climat spécial. Le match d’ouverture annoncé entre Olympique et Black Stone n’a pu avoir lieu, en raison du boycott de l’équipe visiteuse.

Le match prévu pour le lancement du championnat féminin initialement prévu entre Olympique et Black Stone n’a plus eu lieu, en raison du boycott de l’équipe visiteuse. Mais pour constater le lancement du championnat et faire plaisir aux férus du cuir rond qui ont massivement effectué le déplacement, la JSV (évoluant dans le groupe Zou – Ouémé) a été appelé à la rescousse pour cette rencontre amicale.

Au delà du Boycott, les vraies raisons de l’avortement du match prévu pour le lancement

Dans une récente publication de notre rédaction, on a fait cas du manque de connexion entre la présidente de la commission féminine de Football, Floriane Afoutou et certains membres de ladite commission. Aussi quelques points obscures ont été évoqués, quant à l’organisation dudit championnat. Joint par notre rédaction le président de Black Stone a évoqué un défaut d’organisation de la part de la commission pour cette compétition (absence de réunion avant le démarrage pour plus d’infos sur le championnat, le problème de licence et autres). On y reviendra …

Les arbitres de cette première compétition féminine

Arbitre principal : Ligan Aurore

1er assistant : Bio Bangana Djaria

2e assistant : Esse Tranquillité

4e arbitre : Offin Laurande