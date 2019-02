La vidéo de Sadio Mané qui fait polémique sur les réseaux sociaux !

Les internautes scrutent la vie du joueur Sadio Mané . Et ils sont à l’affût de chacune de ses déclarations et autres actualités qui décalent. L’étoile du Sénégal a posté sur son compte Instagram une vidéo qui fait le tour du monde actuellement.

Les moindres faits et gestes de l’international sénégalais sont actuellement sont commentés. Sadio Mané est controlé comme du lait sur le feu notamment quand il parle des autres clubs anglais. L’ailier gauche du Liverpool FC a crée la polémique sur les réseaux sociaux en publiant une vidéo où il se moque de la défaite de Manchester United face au Paris Saint-Germain (0-2) en Ligue des Champions.

Wonder what Liverpool star Sadio Mane means by this video… #LFC pic.twitter.com/lXvolyWXbK — Belfast Live Sport (@BelLiveSport) February 13, 2019

En effet, ce mardi il a posté sur son compte Instagram la vidéo où il regardait le match PSG vs Manchester United et la sous-titrée: « Hummm ». Juste une minute plus tard, il a publié une image de lui et du manager Klopp en riant. Même si Mané a supprimé la première publication, elle a vite fait le tour de la toile.