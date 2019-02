La Saint-Valentin: le message très osé de Miley Cyrus à son amour

Le jeudi 14 février communément appelé Saint-Valentin, est le jour retenu pour célébrer l’Amour. En cette occasion, la chanteuse, Miley Cyrus a adressé un message très cru sur Instagram à son chéri Liam Hemsworth.

Mariés le 23 décembre 2018, Miley Cyrus et Liam Hemsworth sont plus amoureux que jamais. Ce jeudi 14 février 2019, la chanteuse de 26 ans, a eu sa manière toute particulière pour célébrer la Saint-Valentin. C’est à travers un message adressé à l’homme de sa vie, Liam Hemsworth sur son story Instagram et sur Twitter pour lui témoigner son amour.

« Quand c’est la Saint-Valentin et que bébé me dit ‘salut’‘, a-t-elle écrit sous une photo d’elle sur scène, assise par terre et les jambes écartées face au public tout en mentionnant le profil Instagram de son mari. Un post, certes surprenant, mais totalement à l’image de la star. En effet, Miley Cyrus, décomplexée, a l’habitude de provoquer par son attitude.