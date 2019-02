La Russie se préparerait à entrer en guerre contre l’Ukraine

La poursuite des actions d’agression de la Fédération de Russie contre l’Ukraine, jusqu’au niveau de la guerre à grande échelle, n’est plus à démontrer, en raison de la concentration des forces armées russes près de la frontière ukrainienne. Le Président de l’Ukraine, Petro Porochenko, a fait cette déclaration, lors des débats de l’Assemblée générale des Nations Unies, comme l’a rapporté 112 Ukraine.

Le président a indiqué que la formation armée illégale dans le Donbass comptait au total environ 35 000 militants et 2 100 militaires de l’armée régulière russe. Selon le dirigeant ukrainien, le total des forces armées russes, le long de la frontière russo-ukrainienne s’élève à plus de 87 000 hommes. «Les experts militaires notent certainement que, les groupes armés à la frontière russe avec l’Ukraine constituent l’équipe tactique offensive de frappe. Cela n’a rien à voir avec la défense. Ils visent la frappe militaire et le Kremlin s’y prépare. Ainsi, la poursuite de l’escalade jusqu’au niveau de la guerre à grande échelle n’est plus une perspective irréelle. C’est pourquoi, nous devons assurer un suivi complet de la situation, le long de la frontière, entre la Russie et l’Ukraine en temps réel », a déclaré M. Porochenko.

Un peu plus tôt, le ministère des Affaires étrangères de l’Ukraine aurait résumé les événements survenus depuis le début de l’agression de la Fédération de Russie contre l’Ukraine, jusqu’au cinquième anniversaire de l’agression. Le ministère a souligné que les conséquences des actes criminels commis par les autorités du Kremlin sont sans précédent pour l’Europe de l’après-guerre. En outre, il a été signalé que la Russie avait l’intention d’impliquer tout l’arsenal actuel, y compris les moyens informatiques, pour influer sur les prochaines élections en Ukraine.