La jeunesse béninoise mobilisée, dénonce le néocolonialisme français et rejette le FCFA

La jeunesse béninoise a répondu massivement samedi 23 février 2019, à l’appel de l’ONG Urgences Panafricanistes à la place des martyrs au Bénin, pour dénoncer la Françafrique. Une manifestation qui entre dans le cadre de la Journée internationale contre le néocolonialisme français et le FCFA.

Face au pillage caractérisé de l’oligarchie française et de ses valets fiers de leurs soumissions, l’ONG Urgences Panafricanistes que dirige l’activiste Kemi Seba élargi le front de la contestation. A l’occasion, les participants se sont insurgés de façon pacifique, symbolique et non violente contre les représentations de l’impérialisme français. “Le peuple dénonce ce système mis subtilement en place par le colon au moment de son départ comme pour mieux pérenniser sa mainmise, sa domination. Aujourd’hui, le peuple africain décomplexé, réveillé et déchaîné s’insurge et manifeste contre le système organique qui fraude, détourne, ruine , vole , gaspille dilapide et pille” a affirmé Auguste Umel, chargé à la mobilisation de l’ONG Urgence Panafricanistes. Pour lui, le capitalisme est mauvais et la démocratie est méchante. “Au nom de la race noire, au nom des peuples opprimés du monde, au nom de la souveraineté, la jeunesse africaine dénonce ce système et ses élites africaines et manifeste contre eux” a t-il évoqué.

A lire aussi : Lutte anti-Francafrique: l’ONG Urgences Panafricanistes lance une nouvelle offensive

D’après Kmal Radji coordonnateur national de l’ONG Urgences Panfricanistes, il n’y a pas raison de faire marche arrière et plus personne n’oserait le leur demander . “Sankara disait, il faut avoir peur d’une jeunesse mobilisée, une jeunesse mobilisée est pire qu’une bombe atomique” a t-il rappelé. Aussi compte il sur l’indépendance africaine pour mettre fin à la FrançAfrique. Pour l’heure, la jeunesse africaine a déjà une idée de la prochaine monnaie africaine nommée Koris. Il s’agira d’une monnaie adopté par la CEDEAO, Communauté Economique des Etats de l’Afrique de L’Ouest en réponse à la fronde de plus en plus manifeste contre le Franc CFA, hérité de l’ère coloniale.

Il est à noter que, comme au Bénin, une manifestation conjointe à Niamey au Niger a rassemblé samedi, plus de 3500 personnes amassées à la Place AB sous une température de 33 degrés.