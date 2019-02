La Fouine évoque MHD dans un nouveau son (vidéo)

“Dans ce monde”, c’est le titre du nouveau morceau que La Fouine vient de sortir. Il s’agit d’un tube dans lequel, le rappeur s’exprime « pour les oubliés, les mecs à part”. Comme à son habitude, La Fouine se présente comme un rappeur énervé, agressif et engagé.

Dans son clip en noir et blanc, La fouine fait apparaître son côté sensible, où l’on observe par ailleurs, qu’il fait référence au rappeur MHD. « Ils sont sous GHB / ils vont finir en HP / j’fais pas preuve de lâcheté / j’ai pas b’soin de m’rach’ter /

La jalousie t’a achevé, non / moi, rien n’peut m’acheter / le quartier peut briser tes rêves : demande à MHD. » a-t-il lâché.

Il faut dire que ce dernier, semble bien vouloir, rendre un hommage à MHD placé en détention provisoire, pour homicide volontaire. Qu’il vous souvienne que c’est au cours de l’été 2018, qu’un jeune homme de 23 ans avait succombé à ses blessures, après avoir subi une violente bastonnade.

Alors que MHD nie avoir participé à ce drame, sa voiture avait été aperçue sur le lieu du crime, puis brûlée par la suite. Des vidéos montrent une silhouette, ressemblant fortement à celle du rappeur. Cette silhouette portait également des vêtements de la marque Puma, dont il est l’ambassadeur.

Avec la sortie de “Dans ce monde”, La Fouine fait son retour sur la scène musicale, et après de longues années d’absence, il revient avec un nouveau titre et le clip. Une chanson qui visiblement sera bien accueillie dans le milieu du showbiz et plus principalement dans le monde du rap. Il faut notifier qu’en moins d’une semaine, la vidéo a accumulé, plus d’un millions de vue.