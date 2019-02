La collaboration de 6ix9ine avec le FBI pourrait lui coûter cher

Pour échapper à la prison, Tekashi 6ix9ine, aurait accepté de collaborer avec le FBI. Mais, en dehors du fait que ce choix pourrait le contraindre à changer de vie et même d’identité, cette décision pourrait encore lui coûter “plus” cher…

47 ans de prison au minimum… C’est la peine qu’encourt Tekashi 6ix9ine, après avoir plaidé coupable pour une grande variété de chefs d’inculpation, dont «trafic de drogue, infraction à la législation sur les armes à feu, association de malfaiteurs» etc. Un palmarès impressionnant qui pourrait l’empêcher de respirer l’air de la liberté avant ses 70 ans ! Une perspective sans doute insupportable, pour un jeune homme qui n’a jamais réussi, malgré son succès, à rompre avec le monde des gangs et de la violence.

Le rappeur de 22 ans a donc finalement accepté de coopérer avec la police révèle le site TMZ. En échange de son témoignage, la justice accepte d’abandonner la plupart des charges retenues contre lui.

Tekashi 6ix9ine, désormais une balance, risque donc gros, après avoir déjà lâché plusieurs noms des membres du redoutable gang Nine Trey Bloods, dont le tireur auteur de la tentative d’assassinat de Chief Keef. Si la justice fédérale semble prête à passer l’éponge, le code de la rue est inflexible, et le rappeur peut s’attendre à de sérieuses représailles. C’est en tout cas, ce que lui a promis un autre rappeur, Boosie Badazz, comme nous le révèle le site L’essentiel. Et pour cause, le deal passé entre Tekashi 6ix9ine et les fédéraux apparaît comme une trahison.

«Quand tu as été incarcéré, j’ai été le premier a militer pour ta sortie, car je déteste voir un frère emprisonné. Mais je ne supporte pas les balances. Tu vas te faire assassiner moins d’un mois après ta sortie. Tes enfants vont se faire intimider à l’école. Tu mets ta famille en danger avec ce genre de décision. T’as pensé à leur sécurité?».

Du commentaire à la menace, il n’y a qu’un pas. Toujours est-il que Daniel Hernandez, de son vrai nom, devrait pouvoir bénéficier du programme de protection des témoins. Quant à sa carrière de rappeur, elle pourrait mécaniquement prendre fin une fois la procédure enclenchée.