La Chine ne rompra pas ses relations avec le Venezuela

L’envoyé spécial américain pour le Venezuela, Elliott Abrams, avait déclaré que la Chine pourrait cesser de fournir des prêts au Venezuela, compte tenu de sa capacité réduite de remboursement. La Chine a réitéré jeudi 14 février, ses relations normales entre États, avec le Venezuela.

Le porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères, Hua Chunying, lors d’une conférence de presse, a annoncé que son pays la Chine, continuerait à coopérer avec le Venezuela en tant qu’Etat. « La coopération pragmatique entre la Chine et le Venezuela, repose sur des principes d’égalité, d’avantages mutuels, de développement commun et de règles commerciales, et est légitime et bénéfique pour les deux peuples », a déclaré Hua Hua, soulignant que « la Chine continuera à adhérer à de tels principes, dans ses échanges et sa coopération avec le Venezuela dans divers domaines ».