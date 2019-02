Kim Kardashian et Kylie Jenner: leurs Saint-Valentin démentielles (photos)

Si à la Saint Valentin, des couples se retrouvent juste pour des échanges et se renouvelent leur amour les uns pour les autres autour d’un dîner ou d’un pot, cela n’est pas le cas pour certains couples notamment les plus fortunés.

La sobriété n’étant pas dans le vocabulaire des sœurs Kardashian, elles aiment toujours organiser les événements avec fast et n’hésitent pas à monter sur leurs chevaux dès qu’un événement vient les contrarier. Et c’est pour cette raison que, Kylie Jenner et Kim Kardashian ont été gâtées pour la Saint-Valentin, ce jeudi 14 février 2019. Selon les informations relayées par le site français Closer, leurs compagnons ont donné de leur personne pour faire rêver leurs compagnes et épouses.

A commencer par Travis Scott, le compagnon et père de la fille de Kylie Jenner a fait installer de grands cœurs composés de roses rouges dans leur maison. Comme un chemin d’arcades leur fille Stormi, a pris la pose, juste avant que Kylie elle-même imite son enfant en s’asseyant sur le sol au milieu de ces grandes installations florales. Selon un fleuriste approché par E!, ces fleurs pourraient coûtées jusqu’à 10.000 dollars.

L’autre soeur, Kim Kardashian, elle a eu la surprise de rentrer dans son salon vidé de ses meubles et de voir au sol, des dizaines de roses rouges, roses et blanches installées dans des soliflores et qui entouraient le saxophoniste célèbre Kenny G. qui lui a joué une sérénade. Une surprise bien aimée par l’actrice de l’émission »l’Incroyable Famille Kardashian ».

Kanye went all out for #ValentinesDay for Kim, but we just want to know how Kenny G got in and out of this room full of roses? pic.twitter.com/T0hfxBxocW

— E! News (@enews) February 14, 2019