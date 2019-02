Katy Perry et Orlando Bloom se sont fiancés et vont bientôt se marier (photos)

La Saint Valentin de cette année 2019, n’a pas fini de dévoiler ces faces. En effet, le jour de la Saint-Valentin, Orlando Bloom a demandé en mariage sa chérie Katy Perry, la chanteuse, qui par un OUI, a accepté cette demande de son amour. Tout se confirme donc, les deux stars vont bientôt se marier.

Un grand pas vient d’être franchi par Katy Perry et Orlando Bloom qui viennent de vivre trois ans de leur histoire d’amour. Les deux stars ont décidé de se marier.

Orlando Bloom est un acteur britannique, révélé au début des années 2000 pour ses rôles dans deux grandes franchises à succès du cinéma hollywoodien (Le Seigneur des anneaux et Pirates des Caraïbes). Né le 13 janvier 1977 (Âge: 42 ans), il vient de demander la main de sa chérie, Katy Perry, le jour de la Saint-Valentin, soit le jeudi 14 février . Cette information a été révélée par la mère de la chanteuse, Marie Hudson, qui a vendu la mèche en partageant des photos de la soirée de la Saint-Valentin sur sa page Facebook avec pour légende “Regardez qui s’est fiancé la nuit dernière“.

Qui est la fille qui apparaît avec une jolie bague rose au doigt ?

C’est bien sûr Katy Perry, de son vrai nom Katheryn Elizabeth Hudson, née le 25 octobre 1984 (34 ans) à Santa Barbara, est une auteur-compositrice-interprète de pop et rock américaine. Elle connaît un succès international en 2008 grâce au titre I Kissed a Girl, suivi de quatre albums, One of the Boys, Teenage Dream, Prism et Witness.

L’acteur britannique et l’interprète du tube Unconditionally dira bientôt ”OUI” pour la vie au beau gosse de la saga du Seigneur des anneaux.

Leur histoire d’amour

Selon les informations relayées par le site Closer, Katy Perry et Orlando Bloom ont ressenti le coup de foudre l’un pour l’autre lors de la soirée des Golden Globes en janvier 2016. En 2017, ils ont fait une pause de quelques mois avant de retomber dans les bras l’un de l’autre en février 2018. Et ils ont décidé de passer à la vitesse supérieure avec ce prochain mariage. Pendant de longs mois, Katy Perry et Orlando Bloom ont pris soin de rester discrets sur leur histoire d’amour. Pour la première fois, ils sont apparus ensemble dans un post Instagram pour confirmer leurs fiançailles sur leur compte respectif. “Totalement épanouie“, a écrit Katy Perry. “A vie“, a ajouté Orlando Bloom.

Rappelons que lors du 42 e anniversaire d’Orlando Bloom, le 13 janvier dernier, la chanteuse avait déjà posté un tendre message à son futur mari : “Joyeux anniversaire au plus gentil et au plus mignon des hommes avec qui j’ai eu le plaisir de passer du temps.”

Leur amour passé

Les deux stars ont déjà été mariées. Orlando Bloom a divorcé du mannequin australien et la mère de son fils Flynn, ”Miranda Kerr”, en 2013 après trois ans de mariage. Katy Perry quant-à elle, est restée mariée à l’acteur britannique Russel Brand un peu plus d’un an entre 2010 et 2011.