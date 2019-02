Kate Middleton, glamour dans un nouveau look réussi, pour un dîner de gala (photo)

Kate Middleton, qui est en visite officielle depuis un moment, a pris part dans la soirée de ce mercredi 13 février 2019, à un dîner de gala 100% féminin. Ce fut un moment pour elle de se fringuer d’une nouvelle robe.

Après avoir pris part à une conférence dans l’après-midi, la duchesse de Cambridge a effectué une nouvelle apparition glamour ce mercredi 13 février 2019, pour le dîner de gala 100% Women in Finance, qui a été organisé au Victoria & Albert Museum de Londres.

La Britannique de 37 ans qui avait porté une robe de la marque « Dolce & Gabbana » plus tôt, l’a troqué contre une nouvelle robe de soirée rose signée « Gucci « . Une création qui met tout particulièrement en valeur sa taille fine et son décolleté. Elle a rehaussé sa tenue de gala par une pochette « Prada » et des escarpins pailletés « Oscar de la Renta » qui semblent être les mêmes que ceux portés lors de sa récente soirée tapis rouge pour les BAFTA. La femme du prince William , qui avait porté, il y a quelques jours, les boucles d’oreilles de Lady Diana , a cette fois ci échangé contre une nouvelle paire signée » Kiki McDonough« .

Par ailleurs, le but de ce dîner de gala est de soutenir la plateforme « Mentally Healthy School » , qui est une plateforme qui fait la proposition de conseils et d’outils, afin d’aider les enseignants à répondre aux problèmes de santé mentaux que peuvent rencontrer leurs apprenants. Il faut noter que ce projet et sa campagne Heads Together, a été initié par Kate Middleton et lancé par son mari ainsi que son beau frère, le prince Harry en 2016. « Au cours de ces huit dernières années à travailler avec des associations, j’ai rencontré des experts en matière de santé mentale, d’addiction, de familles en rupture, de pauvreté et d’éducation, a déclaré la duchesse lors de son discours mercredi soir. Ils m’ont appris encore et encore que la racine d’un grand nombre de problèmes sociaux remontait jusqu’aux premières années de vie d’une personne, et parfois sur plusieurs générations.« , rapporte Purepeople.