«Kate Middleton avait un autre petit ami» avant sa rencontre avec le prince William

Très complice depuis leur mariage, le duc et la duchesse de Cambridge filent le parfait amour. Mais les choses n’étaient pas si évidentes entre eux lorsqu’ils se sont rencontrés.

Kate Middleton fait la connaissance du prince William à la prestigieuse université de St Andrews, en Écosse en 200. Très attiré par elle, le fils aîné de Lady Diana et du prince Charles a rapidement tenté de se rapprocher de sa future compagne qui se montrait à l’inverse plutôt réticente. En effet, en ce temps, «Kate avait un autre petit ami», comme l’indique le podcast 9Honey’s The Windsors de Victoria Arbiter, cité par Closer et Voici.

A lire aussi : Très détendue, Kate Middleton fait sensation à l’anniversaire de sa mère

Selon les médias, la duchesse de 37 ans a bien failli avoir un tout autre destin, car, au moment de sa rencontre avec le prince William, la jeune femme avait jeté son dévolu sur un autre homme. «Kate avait un autre petit ami, quand elle est arrivée à St Andrews, Rupert Finch, qui était sous tous les aspects un bon homme » peut-on en effet entendre dans le podcast.

C’est pourquoi, lorsque le prince William a rapidement « exprimé de l’intérêt » envers Kate Middleton à la suite de leur rencontre, cette dernière a préféré prendre son temps avant de succomber à son charme. Pour rappel, Kate Middleton et le prince William se sont dit oui le 29 avril 2011, et depuis lors, le couple a accueilli trois enfants au sein de leur famille à savoir George, Charlotte et Louis.