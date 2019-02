Karim Benzema: “Avant je jouais en fonction de Cristiano, maintenant, c’est moi le leader”

Karim Benzema est désormais dans le “cercle très fermé” de la Ligue des Champions. Dans un entretien exclusif à France Football, l ‘attaquant du Real Madrid se confie sur ses nouvelles responsabilités dans le jeu du Real depuis le départ de Cristiano Ronaldo et sur ses dix années passées à la Maison Blanche.

Sur son parcours et sa longévité au Real…

«Il y a eu beaucoup de sacrifices. Chacun sait que dans une carrière, il y a des hauts et des bas et, quand je suis arrivé au Real en 2009, j’ai d’abord été surpris. Parce que Lyon, par rapport à Madrid, c’est petit, l’institution, l’administration, tout ce qui tourne autour du club… (…) Je savais qu’il y aurait des barrières à franchir, parce que c’est le meilleur club du monde. Et j’y suis parvenu.»

Sur sa vision du poste d’attaquant…

«Le foot doit être abordé dans sa globalité. Pour moi, être attaquant ce n’est pas seulement marquer des buts. Le football est en train de devenir une compilation de statistiques et on ne regarde plus que ça. (…) Il y a des attaquants qui ouvrent des espaces, qui font jouer l’équipe, qui offrent des occasions à leurs partenaires, qui fatiguent l’adversaire…». Sur l’impact du départ de Cristiano Ronaldo sur son jeu «Avant, il y avait un mec qui mettait plus de cinquante buts par saison et moi, j’étais dans un rôle de passeur. (…) Je jouais en fonction de Cristiano. On formait un bon duo. Je le cherchais sans cesse avec pour objectif, de l’aider à inscrire encore plus de buts. (…) Maintenant, c’est moi le leader de l’attaque. C’est à moi de faire la différence. Je suis très heureux, car je peux jouer mon vrai football.»

Sur son rôle auprès des jeunes…

«C’est important. Les jeunes me font penser à moi à mes débuts à Lyon. Je le vois par exemple avec Vinicius, qui n’a que dix-huit ans. Parfois je lui demande des trucs et après, je me dis : “Attends, il a dix-huit ans, vas-y mollo. Souviens-toi comment tu étais à cet âge…” Mais je lui parle comme ça, parce que je sais qu’il peut le faire. Il est très fort.»