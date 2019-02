Kaaris dévoile un nouveau clip

Après Or Noir 3, sorti en janvier dernier, le rappeur français revient au devant de la scène avec un tout nouveau titre.

Kaaris ne passe pas que son temps à s’en prendre à Booba. Le rappeur vient de cartonner avec un tout nouveau titre, pour cette année 2019. Ce dernier vient de tourner un clip et au beau milieu du désert. Kaaris a fait sortir une toute nouvelle musique intitulée « Gun Salute », sortie officiellement le mardi 20 février 2019. Pour ce tout nouveau son, l’artiste a décidé de tourner en plein milieu du désert. A en croire les images de son clip, le chanteur s’est sûrement rendu en Tunisie, afin de tourner sur les anciens décors de Star Wars de la saga de George Lucas.

“Gun Salute” est l’un des titres les plus appréciés par les fans. Car en moins de trois jours la vidéo a accumulé plus d’un million de vues.

Il faut dire que depuis quelque temps, Kaaris se fait remarquer à cause de sa dispute violente avec Booba. Pour rappel, les deux rappeurs se sont battus à l’aéroport d’Orly en Août dernier et depuis, ils font le buzz. Ces derniers se sont longtemps engueulé et décidé qu’ils allaient se battre lors d’un combat de boxe. Mais, aujourd’hui, les artistes semblent prêts à tourner la page. C’est en tout cas, ce que compte faire Kaaris. Le rappeur se concentre sur la musique, et il est revenu en janvier dernier, avec Or Noir 3. Le cinquième album du rappeur semble plutôt bien fonctionner et il fait référence aux deux autres opus sortis en 2013, ainsi qu’en 2014. La sortie de Or Noir 3, était quelque peu perturbé par ses différends avec Booba. Néanmoins, aujourd’hui, il revient faire plaisir à ses fans.