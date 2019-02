Juventus: pas de répit pour Ronaldo avant le déplacement de l’Atlético Madrid

Répondant à une interrogation de l’entraîneur de la Juve, Maximiliano Allegri a été clair, son buteur sera de la partie ce vendredi. « (CR7 va jouer demain ?) Pourquoi ne devrait-il pas jouer ? Cristiano Ronaldo jouera demain contre Frosinone. », a-t-il répondu selon le Twitte ci-dessous.

Frosinone est 19e de Série A avec 16 points. Sur ce, le technicien transalpin aurait pu faire reposer CR7. Le joueur portugais a joué tous les 23 matchs précédents en championnat (remplaçant y compris) avec 18 buts et 7 caviars. Les temps de repos sous Zidane ont été d’une importance capitale pour le meilleur buteur de la C1, lors des trois titres consécutifs. Au terme des phases de groupe en C1 cette saison, Ronaldo n’a inscrit qu’un but, pourtant, la compétition demeure l’une de ses favorites depuis 6 ans. Une baisse de régime qu’il doit faire oublier à Madrid en match aller de 1/8e de finale.

Face à Frosinone, la juventus va évoluer sans cinq joueurs absents : Alex Sandro (Cartons jaunes), Dionisi (Blessure au genou), Chiellini (Blessure au mollet), Ghiglione (Blessure à la cuisse) et Cuadrado (Blessure au genou) et cinq joueurs incertains Bonucci (Blessure à la cheville), Ariaudo (Blessure à la cheville), Costa (Blessure à la cuisse), Brighenti (Blessure à la cuisse) et Simic (Blessure au mollet).

"Why shouldn't he play? Cristiano Ronaldo will play tomorrow against Frosinone." #JuventusFrosinone pic.twitter.com/hcOAf1PB17

Cristiano Ronaldo was the first player in Champions League history to:

• score 100 goals

• score 50 KO goals

• score consecutive KO hat-tricks

• score in three finals

• score in every group game

• score 100 goals for a single club

• score in 10 consecutive matches

👑 pic.twitter.com/qP5tJ22A8B

— Squawka Football (@Squawka) April 3, 2018