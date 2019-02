Juventus: l’émouvant message de Cristiano le jour de son anniversaire

Cristiano Ronaldo fêtait hier mardi 5 janvier 2019, ses 34 ans. A l’occasion de cette journée mémorable et symbolique de sa vie, le portugais a adressé un message aux supporteurs de la Juventus de Turin.

Transféré de Real Madrid pour la Juventus lors du Mercato estival, Cristiano Ronaldo flambe telle une étoile. Malgré son adaptation à la Série A qui s’avère difficile au départ, l’attaquant de la Juventus a retrouvé ses marques de noblesse et compte déjà au stat ; 19 réalisations et 9 passes décisives, toutes compétitions confondues. Ce mardi, à l’occasion de son anniversaire qu’il fête pour la première fois en Italie, le quintuple Ballon d’Or a adressé un message fort aux supporteurs de la Juventus. Cristiano, a indiqué qu’il est tout heureux au sein de la Vieille Dame.

« Je suis vraiment heureux d’être ici », a ainsi lancé la star portugaise.

« Je suis très heureux de fêter mon anniversaire ici, il est agréable d’être en Italie, et plus particulièrement ici, au camp d’entraînement. Je tiens à remercier les fans pour les messages et l’affection qu’ils me portent, merci beaucoup, a confié Cristiano Ronaldo. C’est une grande expérience et je me sens heureux d’être ici, en Serie A. Les gens me traitent très bien, surtout ici à la Juventus et à Turin, qui est une ville très belle et tranquille. Ma famille est heureuse, mes enfants le sont aussi, alors je suis vraiment heureux d’être ici », a-t-il ajouté, dans des propos relayés par le Corriere dello Sport.