“jouer avec Messi et Ronaldo, c’est une chance exceptionnelle”, Paulo Dybala

Dans un entretien au site de l’UEFA, Paulo Dybala est revenu sur Cristiano Ronaldo ou encore sa relation avec Massimiliano Allegri. L’attaquant argentin de la Juventus Turin, qui pourrait faire l’objet d’une offensive de la part du Bayern Munich, pense que “c’est une chance que peu de joueurs ont eu” d’avoir ” la possibilité de jouer avec Lionel Messi et avec Cristiano Ronaldo”.

Lié jusqu’en juin 2022 avec la Vieille Dame, l’ancien joueur de Palerme, prépare tranquillement son huitième de finale de Champions League contre l’Atlético. Même s’il ne fait pas sa meilleure saison, le joyau argentin n’en reste pas moins l’un des joueurs les plus importants de la Juventus, qui compte sur lui pour l’aider à conquérir l’Europe.

Interviewé par le site officiel de l’UEFA, Paulo Dybala a notamment parlé de Ronaldo et de sa relation avec Allegri :

“J’ai eu la possibilité de jouer avec Lionel Messi et maintenant avec Cristiano Ronaldo, c’est une chance que peu de joueurs ont eue. Pour moi, Cristiano est comme Leo, ils sont exceptionnels : j’apprends beaucoup d’eux, comme joueur et comme personne, sur le terrain et en dehors. Cristiano est un gars tranquille et normal, comme nous tous. Même s’il a presque tout gagné dans sa carrière, il est toujours humble et sympa dans le vestiaire.” a déclaré l’attaquant argentin de la Juventus FC.

“Allegri ? J’ai beaucoup progressé grâce à lui, il m’a énormément aidé surtout dans la manière de travailler, dans la manière d’être professionnel aussi, et comment rester concentré pendant les entraînements pour être prêt les jours de match. Depuis le premier jour, même si j’ai joué dans des rôles divers, il m’a toujours donné la liberté de jouer partout. La confiance est quelque chose de très important pour moi ; c’est beau de se sentir faire partie d’une grande équipe.”, s’est exprimé le natif de Laguna Larga.