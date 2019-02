José Mourinho enterre la hache de guerre avec Arsène Wenger

L’ancien manager de Manchester United José Mourinho, s’est exprimé au sujet de son ancien rival Arsène Wenger, en marge de la cérémonie des Laureus Awards.

Depuis la fin de la saison dernière et son départ d’Arsenal, Arsène Wenger n’a plus de fonction. À l’occasion des Laureus Awards, José Mourinho a fait part de toute son admiration pour son rival de toujours, Arsène Wenger. Il espère rapidement le voir revenir aux affaires.

« Tout a commencé en 2004, je suis arrivé avec l’ambition de gagner et deux des plus grands managers de l’histoire du football m’attendaient pour m’empêcher de le faire (Arsène Wenger et sir Alex Ferguson). Au bout du compte, un immense respect et après cela nous avons eu l’occasion de nous asseoir ensemble, de dîner, de déjeuner, d’assister à des réunions et de nous montrer que nous nous respections mutuellement et honnêtement. Le prix (Laureus Lifetime Achievement remis à Wenger) est très mérité. J’espère que c’est une récompense pour ce qu’il a fait jusqu’à aujourd’hui et que très bientôt, il sera de retour là où il doit être, c’est-à-dire dans le football. », a déclaré l’entraîneur portugais.

Après 22 ans de service sur le banc d’Arsenal, Arsène Wenger a fait ses valises à la fin de la saison dernière. A 69 ans, l’Alsacien n’a pas voulu arrêter avec le football, prenant tout de même un peu de recul. Toutefois, le retour serait très proche pour l’ancien entraîneur des Gunners. En effet, ces dernières heures, en Allemagne, on expliquait que Wenger était en passe de remplacer Antero Henrique, au poste de directeur sportif du PSG. Un retour sur le devant de la scène, qui devrait faire plaisir à José Mourinho.