Johnny Hallyday: sa vraie relation avec sa fille Laura Smet

La vie de Johnny Hallyday décédé le 7 décembre 2017 s’était changée à la naissance de sa fille Laura Smet. En effet, quand sa fille aînée a vu le jour, Johnny Hallyday s’est complètement transformée. Il se couche tôt et passe ses week-ends dans la Creuse auprès de sa compagne et sa fille.

«Oh, oh, Laura, petit rien du tout mais tant pour moi » chante Johnny en 1986 bouleversé à la naissance de sa fille, qu’il a eue avec Nathalie Baye trois ans plus tôt. Une chanson écrite alors par Jean-Jacques Goldman qui figure sur l’album « Gang ».«J’étais comme tous les papas du monde, je voyais ma fille un week-end sur deux. J’ai vu Laura grandir » a confié Johnny Hallyday après sa séparation avec Nathalie Baye en 1986. En ce temps, l’idole des jeunes emmenait sa fille voir des films d’horreur, ce qui rendait folle Nathalie Baye. «Elle me fait penser à moi quand j’avais 20 ans, dans mes moments de déprime. A cet âge-là, j’étais beaucoup plus torturé que maintenant. Elle me donne beaucoup de soucis. Mais j’ai bon espoir. C’est ma petite fille que j’adore » avait t-il affirmé lorsque Laura Smet a connu sa descente aux enfers, accro à la drogue et à l’alcool en 2008.

Johnny voyait sa fille en cachette

Après son mariage avec sa quatrième femme Laeticia, qui a neuf ans d’écart avec sa fille Laura, Johnny voyait sa fille en cachette. «J’ai un amour inconditionnel pour mon père, j’y tiens comme à la prunelle de mes yeux » dit l’actrice qui a contesté l’héritage de son père Johnny, avec son frère David. On se souvient de cette lettre posthume écrite à son père et rendue publique pat l’AFP: « J’aurais préféré que cela reste en famille », mais « j’ai choisi de me battre. J’ai appris, il y a quelques jours, que tu aurais rédigé un testament nous déshéritant totalement David (son demi-frère, ndlr) et moi », a expliqué l’actrice dans cette lettre. Aussi se rappelle t-elle dans sa lettre: « Il y a encore quelques semaines, tu me disais à table : Alors, quand est-ce que vous faites un enfant ? Mais que vais-je pouvoir lui transmettre de toi, toi que j’admire tant ? ».

Un extrait de la lettre posthume