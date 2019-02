Johnny Hallyday: sa fille Jade bouleversée et déprimée pleure son absence

Jade Hallyday, la fille du chanteur français Johnny , décédé il y a un peu plus d’un an serait complètement bouleversée à cause de l’absence de son frère.

Très active sur les réseaux sociaux, Jade Hallyday a publié jeudi 07 février 2019 un message déchirant à l’intention de son père, sur son compte Instagram. «Papa, tu nous manques tellement» a-t-elle écrit dans un message où elle tague sa soeur Joy Hallyday et sa mère Laeticia. A l’en croire, l’absence de son papa a provoqué des changements dans sa vie. « Tous les gens que je connais ne sont plus ce qu’ils étaient, » peut-on ainsi lire en bas de l’image.

Ce n’est pas la première fois qu’elle exprime le manque de son père, il y a quelques mois, pour le premier anniversaire de la mort de Johnny Hallyday, Jade avait laissé un message poignant sur son compte Instagram: « Papa, tu nous as quittés il y a un an, je me dis que tu es toujours avec nous mais sous une autre forme. Je voulais te dire que j’ai tellement de chance d’avoir un papa aussi extraordinaire que toi. Tu peux être fière de maman et Joy, elles sont courageuses. Je t’aime si fort. On pense à toi à chaque seconde de notre vie ».

Malgré cela, elle essaie tant bien que mal de retrouver le sourire comme lors de son séjour au Vietnam avec sa mère Laeticia et sa petite soeur, Joy.