Jambes nues, Meghan Markle échange ses escarpins pour des collants et bottes (photos)

Le couple royal, prince Harry et Meghan Markle était à Bristol, en Angleterre, pour une journée de réflexion sur les œuvres de bienfaisance qui s’y déroulent. Sur les lieux, Meghan Markle, enceinte, a échangé ses escarpins pour des collants et bottes.

Meghan Markle et Harry sont arrivés en Angleterre dans la matinée de ce samedi 2 février 2019 pour une promenade et une visité guidée d’un centre de bienfaisance. Pour accueillir l’immense foule qui réclamait à Meghan dans le froid, leur moment royal, le couple a bravé les conditions enneigées. En compagnie du prince Harry, Meghan Markle qui avait porté un élégant manteau Givenchy et un ensemble rose vif la semaine dernière, s’est livrée au froid.

Toutefois, une fois sur les lieux, elle a du échanger les jambes nues et les escarpins qu’elle privilégiait plus tôt dans la semaine pour les collants épais et les bottes. Ces derniers sont conçues par Sarah Flint, une designer dont Meghan a déjà porté plusieurs fois les pièces. Comme l’indique les images ci dessous, ce look de Meghan a été associé à une tenue d’Oscar de la Renta, une marque vers qui elle et sa belle-sœur Kate se sont tournées récemment pour des fiançailles royales.