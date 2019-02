Humilié 8-0 par le TP Mazembe, l’entraîneur du Club Africain démissionne

Chiheb Ellili a démissionné dimanche de son poste d’entraîneur du Club Africain, suite à la débâcle subie par son équipe samedi face au TP Mazembe (8-0).

L’issue ne faisait aucun doute après le désastre subi samedi par le Club Africain, balayé sur le terrain du TP Mazembe (8-0) : Chiheb Ellili a démissionné de son poste d’entraîneur du Club Africain, qu’il occupait après avoir été écarté par l’Etoile du Sahel en octobre 2018. Au moment d’expliquer son choix, sur les ondes de Mosaïque FM, le technicien tunisien a plaidé l’accident.

« La défaite d’hier est, pour moi, un accident de parcours car l’équipe est sur la bonne voie. Dommage pour les joueurs, qui ont tout donné depuis des mois, de perdre de la sorte. Il ne surtout pas remettre en cause leur sérieux et leur envie de porter le maillot clubiste. Sur le plan personnel, je pense que c’est le pire moment de ma carrière. Je suis un battant et un gagneur et je ne voulais vraiment pas vivre ce cauchemar« , a indiqué Chiheb Ellili.

🚨 Officiel : Démission de Chiheb Ellili Félicitations coach, votre "exploit" sera à jamais gravé dans l'histoire du Club. #ClubAfricain 🇦🇹 ¦ #TeamCA 🔴⚪ pic.twitter.com/vRwkgDN9Al — #TeamCA Officiel (@TeamCA_Officiel) February 3, 2019

Plaidant sa cause, l’entraîneur démissionnaire estime avoir fait son possible dans un club interdit de recrutement pour cause de mauvaise gestion. « Il fallait donner une chance aux jeunes, a poursuivi Chiheb Ellili. Neuf d’entre eux ont été intégrés et ont disputé des matchs en championnat ou en Coupe d’Afrique. Les joueurs expérimentés sont encore capables de donner le plus. Ils jouent un rôle important et peuvent aider les jeunes à s’intégrer. Notre second objectif était de nous qualifier à la phase de poules de la Ligue des Champions et nous l’avons réalisé. »

La qualification pour les quarts de finale s’est en revanche considérablement éloignée, dans une poule réduite à trois par la disqualification des Egyptiens d’Ismaïly, sur la pelouse desquels les clubistes étaient à quelques minutes de s’imposer, avant que la rencontre soit interrompue avant terme.