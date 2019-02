Hommage de Laeticia Hallyday à Karl Lagerfeld (photos inédites avec Johnny)

A 85 ans, Karl Lagerfeld, l’un des créateurs de mode les plus influents dans le monde, s’est éteint mardi 19 février dernier. Il est bien connu pour son travail et comme directeur et créateur de la mode Chanel, une maison de couture de luxe en France. A l’annonce de son décès, beaucoup de personnalités et ceux qui l’ont côtoyé lui rendent hommage, dont Laeticia Hallyday, à travers quelques mots et des photos souvenirs de l’illustre disparu sur lesquelles apparait aussi son défunt mari Johnny Hallyday.

Selon le site français Public, l’annonce du décès du designer allemand, Karl Lagerfeld, figure emblématique de la mode et directeur créatif de la maison de mode française Chanel, a suscité une vive émotion et nombreuses sont les personnalités qui lui ont déjà rendu hommage, de Carla Bruni à Vanessa Paradis, en passant par Baptiste Giabiconi ou encore Bella Hadid et Laeticia Hallyday, pour ne citer que ceux-là.

Dans son message d’hommage, à travers son compte Twitter, Laeticia Hallyday, la veuve du Taulier et mère de Jade et Joy a bien choisi ses mots, et surtout les clichés du créateur et de son défunt époux, Johnny.





Tristesse infinie et Respect éternel @KarlLagerfeld 💫 🖤

Merci de nous avoir tant donné.

Fashion will never be the same 🙏🏻 you will be forever and ever our inspiration

Today you will meet again in Heaven 🕊 pic.twitter.com/esJeVeVcql — Laeticia Hallyday (@LHallyday) February 19, 2019