Hommage aux icônes de la culture béninoise : biographies de Koffi Gahou et Eliane Chagas lancées le 27 mars prochain

Le 27 mars prochain, journée mondiale du théâtre, deux acteurs culturels béninois seront sous les feux de la rampe. Un événement majeur au cours duquel, la biographie du célèbre artiste peintre et homme de théâtre Koffi Gahou et celle d’Eliane Chagas artiste comédienne, grande figure féminine du théâtre béninois seront lancées. En prélude à l’événement, les initiateurs ont porté le projet à la connaissance de l’opinion publique.

‘’Du passé au présent : célébrons nos icônes’’, c’est le projet des Editions Wéziza qui s’adresse aux figures emblématiques de la culture béninoise. Pour cette première phase, deux acteurs et pas des moindres ont été identifiés. Il s’agit de Koffi Gahou, artiste peintre et homme de théâtre, première recrue de la fonction publique en qualité de spécialiste des arts, fondateur du groupe mythique « Zama Hara » et Eliane Chagas, artiste comédienne, grande figure féminine du théâtre béninois, promotrice culturelle, responsable de Chaslie Théâtre installé à Allada. Ce projet vise à transmettre à travers des œuvres littéraires, le vécu et les expériences capitalisées par ces acteurs culturels à la jeune génération pour lui permettre de mieux s’organiser et réussir sa carrière. C’est également un hommage aux imminents personnages du monde culturel béninois qui, malheureusement sont décorés à titre posthume. Une pratique que cette maison d’édition entend corriger.

A noter que les deux livres seront lancés le 27 mars prochain à l’occasion de la journée mondiale du théâtre.