Haïti-recrudescence des manifestations: le président Jovenel Moïse rompt enfin le silence

Face aux manifestations qui se font observer dans le pays depuis une semaine, réclamant sa démission, le président haïtien Jovenel Moïse a rompu le silence et ne compte pas varier d’un iota de sa position.

Le chef de l’Etat haïtien Jovenel Moïse ne compte pas laisser de sitôt, son fauteuil présidentiel. En tout cas, pas avant la fin de son quinquennat. Il l’a réaffirmé dans son allocution diffusée jeudi 14 février, sur la télévision d’Etat, à l’issue de laquelle, il a rappelé qu’Haïti avait déjà connu des gouvernements de transition et que, ce sont ses régimes, qui ont « donné un paquet de catastrophes et de désordre ». Et d’ajouter que « la transition, l’instabilité et le trafic de drogues sont toujours liés », a déclaré Jovenel Moïse, dont l’allocution intervient au lendemain d’une après-midi très tendue dans le centre-ville de Port-au-Prince.

Selon rfi, un des plus puissants chefs de gang a paradé avec ses hommes, armes automatiques bien en vue, sans n’être inquiété par personne. Une fusillade a notamment éclaté entre certains manifestants et la police dans une rue à proximité des bureaux présidentiels. Aussi, Jovenel Moïse a tenu à montrer de la fermeté. Il a notamment dit qu’il ne laisserait pas le pays « aux mains des gangs armés et des dealers de drogue ». Parallèlement, il a annoncé des réformes qui seront mises en application dans de bref délai afin d’étancher la soif de la population et réduire la pauvreté.

Le Premier ministre @jeanhenryceant va annoncer dans les heures qui suivent les mesures économiques arrêtées pour soulager la population dans cette conjoncture particulière. — Président Jovenel Moïse (@moisejovenel) February 15, 2019

De nouveaux affrontements entre la police et des manifestants ont fait au moins un mort mercredi à Port-au-Prince, au septième jour d’une contestation antigouvernementale dans les rues des principales villes d’Haïti, portant à sept au moins le nombre de personnes tuées depuis le début des protestations.