Ghana : la réaction d’Yvonne Nelson sollicitée à jouer nue dans un film pour 5 millions de dollars

La star ghanéenne Yvonne Nelson a joué dans nombreux films notamment « Princesse Tyra », « Crimes to christ » etc. mais joué un film nue pour de l’argent elle a affirmé qu’elle ne pourra jamais se compromettre pour de l’argent. La star de Nollywood explique qu’elle n’a aucune intention et qu’elle n’y réfléchira pas à deux fois si on lui offre de l’argent pour jouer nue dans un film.

En effet, selon l’actrice, elle veut être un bon modèle non seulement pour sa fille, mais aussi pour de nombreuses filles qui l’admirent.

S’exprimant lors d’une interview accordée à Asempa FM, Yvonne Nelson a affirmé qu’elle n’accepterait même pas 5 millions de dollars pour un tel rôle et qu’aucune somme d’argent ne peut la motiver à le faire.

« Oh non, je ne le ferai pas. Maintenant, c’est encore plus fou parce que j’ai un enfant. Je ne jouerai jamais nue parce que je veux montrer un bon exemple. L’argent est bien mais non. La scène restera à jamais gravée dans les mémoires et je ne voudrais pas faire cela ».

L’actrice a fait cette révélation alors qu’elle parlait de son prochain film, « Sin City ». Ce film dont la sortie est prévue pour le 14 février 2019 parle des choix que les gens font et des répercussions qui en découlent.