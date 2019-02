Gabon-Zacharie Myboto : « (…) Il devient urgent, de déclarer la vacance du pouvoir(…) »

Alors que plusieurs sources annoncent le retour imminent du président Ali Bongo au Gabon, Zacharie Myboto, l’une des figures de proue du landerneau politique gabonais a exigé que la vacance de pouvoir soit déclarée et a appelé à un dialogue national inclusif pour repenser l’avenir du Gabon.

« Au nom de cette Sagesse et de ce Patriotisme, que la Vacance de la présidence de la République pour quelque cause que ce soit, soit déclarée et mise en œuvre, et que la réponse à l’appel de la Mère-patrie à son chevet soit imminente ! », a lancé M. Myboto dans sa déclaration de 14 pages.