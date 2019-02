Gabon: un opposant proche de Jean Ping, condamné à cinq ans de prison

Le porte-parole de la coalition des partis affiliés à l’opposant Jean Ping, Frederic Massavala Maboumba, a été condamné à cinq ans de prison par la justice gabonaise dont trois avec sursis. Arrêté pour provocation à un attroupement non armé, il est en prison, depuis environ un an et demi.

Les avocats de Frédéric Massavala sont scandalisés par le verdict de la cour qui a condamné leur client à cinq ans de prison dont trois ans avec sursis. Pour eux, cette peine est trop lourde, pour leur client, qui n’était pas présent dans le box des accusés, lorsque le tribunal a rendu sa décision. « Cette peine est trop lourde. Honnêtement, dans cette affaire, mon client méritait l’acquittement. C’est une sanction politique. C’est une décision politique, purement politique. Elle n’a rien de juridique », affirme Maître Henri Ulrich Moutendi Mayila. Il continue en expliquant que, l’opposant ne devrait écoper que d’un an de prison au maximum, car le chef d’accusation ne méritait même pas que ce dernier soit condamné.

« Monsieur Massavala est poursuivi, dans cette affaire, pour « provocation directe à un attroupement non armé et instigation à un attroupement non armé ». En principe, il ne peut même pas être poursuivi pour ces faits-là parce que ce n’est pas lui qui a provoqué ou qui a instigué à l’attroupement. Il a participé. Donc, ici en principe, il tombe sous le coup de l’article 81 et la sanction va de deux mois de prison à un an. Donc en principe, si monsieur Massavala avait été condamné, la peine maximale aurait été de un an et il aurait été libéré, ce jour », a expliqué Maître Henri Ulrich Moutendi Mayila. L’opposant qui a déjà fait 16 mois en prison, devrait être libéré dans huit mois ; cependant son conseil pourrait faire appel de la condamnation et ceci, dans les dix jours qui suivent le verdict.