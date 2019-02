Gabon: l’opposition exige l’authentification d’Ali Bongo

Après son retour au pays et un « presque bain de foule » improvisé, le président gabonais Ali Bongo a présidé le conseil des ministres mardi 26 février. Non convaincu de la bonne santé de Bongo et de l’identité de celui qui a présidé le conseil des ministres, l’opposition demande une authentification.

Les acteurs de l’opposition réclament une rencontre en tête à tête avec le président de la république rentré au Gabon dimanche. Une rencontre qui, selon eux, permettra d’authentifier la présence réelle du président sur le territoire national afin de se rassurer et rassurer la population pour que finissent les différentes hypothèses sur son identité et son état de santé réel, rapporte Afrik.com.

« Dans le but d’éclairer la lanterne du peuple gabonais et de rassurer l’ensemble de nos concitoyens sur l’évidence de la présence du Président de la République sur le territoire national, notamment à Libreville notre capitale administrative et politique, le Mouvement alternance en marche (MAM) propose au Président de la République, chef de l’Etat de recevoir l’opposition gabonaise pour une rencontre d’apaisement pour que l’opinion nationale et internationale sachent que le chef de l’Etat est en harmonie avec toute la classe politique gabonaise et qu’enfin, les tam-tam se taisent », indique le président du Mouvement alternance en marche, Abel Mbombé Nzondou, au cours d’un point de presse. Une requête à laquelle le gouvernement ou le président n’a pas encore répondu.