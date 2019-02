Gabon: Les évêques se prononcent sur la situation sociopolitique du pays

Les évêques du Gabon, ont exprimé leur inquiétude face à la dégradation du tissu social, c’était à l’occasion de la célébration de la Journée mondiale de la Vie consacrée.

Réunis en session ordinaire à Moanda dans le diocèse de Franceville dans la province du Haut-Ogooué, les évêques du Gabon n’ont pas manqué de donner leur position face à la situation sociopolitique que traverse le pays depuis 2015 et qui s’est empirée avec l’état de santé du président Ali Bongo, qui l’empêche de diriger convenablement le pays. De la politique à l’économie, les leaders religieux ont dénoncé les restrictions « des libertés, l’absence de vérité et de transparence » et le durcissement de la politique partisane et ont tiré la sonnette d’alarme concernant la baisse du pouvoir d’achat qui contribue à un appauvrissement de plus en plus grand de la population et au même moment, un petit nombre s’enrichit par l’accaparement des biens communs sans être inquiété.

« la grande solidarité d’hier qui visait l’unité du pays et la volonté de le développer pour tous, fait place à un égoïsme grandissant, avec des complicités obscures ne se préoccupant plus du bien commun, engendrant divisions et destructions… Tout cela est inacceptable ! », ont-ils martelé.

L’évêque du diocèse de Mouila, président de la Conférence épiscopale du Gabon, Mgr Mathieu Madega Lebouakhéan, du secrétaire général de la Conférence épiscopale du Gabon, l’Abbé Michel Ange Bengone, de l’évêque du diocèse de Franceville ,Mgr Patrick Iba Ba et de l’Archevêque de Libreville, Mgr Basile Mve Engone, sont entre autres les leaders religieux qui ont pris part à cette réunion.