France: un cimetière juif profané en Alsace, Emmanuel Macron attendu sur place

Le cimetière juif de Quatzenheim (Bas-Rhin) a été vandalisé dans la nuit du 18 au 19 février 2019 et ce, pendant que ce mardi 19 février, plusieurs rassemblements contre l’antisémitisme ont lieu un peu partout en France.

Emmanuel Macron est attendu mardi après-midi à Quatzenheim où quelque 80 tombes d’un cimetière juif alsacien ont été découvertes profanées, le jour même où la France se lève pour dire “Ça suffit !” après la multiplication des actes antisémites.

“Ce mardi 19 février, environ 80 sépultures du cimetière israélite de Quatzenheim ont été découvertes profanées”, marquées à la bombe de croix gammées sur environ 80 pierres tombales de ce cimetière ancien qui compte 150 à 200 sépultures, a annoncé la préfecture du Bas-Rhin. Le parquet de Strasbourg a indiqué à l’AFP ouvrir une “enquête de flagrance” confiée à la section de recherches (SR) de la gendarmerie de la capitale alsacienne.

Selon des journalistes de l’AFP, les tombes de ce cimetière, installé depuis 1795 à Quatzenheim, un village de 800 habitants, ont été marquées à la bombe de croix gammées bleues et jaunes. Une sépulture porte également l’inscription “Elsassisches Schwarzen Wolfe” (“Les loups noirs alsaciens”), possible référence à un groupe autonomiste actif dans les années 70. “C’est une émotion immense, et d’ailleurs le président de la République se rendra sur place dans quelques instants”, a annoncé le ministre de l’Intérieur Christophe Castaner sur RTL.

“C’est une profonde tristesse que je ressens en découvrant que cette nuit les tombes du cimetière juif de Quatzenheim, qui est là depuis 1795, ont été profanées et recouvertes de croix gammées”, indique dans un communiqué Sylvain Waserman, vice-président de l’Assemblée qui fut maire de la commune entre 2008 et 2017. Dans un communiqué, le préfet du Bas-Rhin, Jean-Luc Marx, “condamne avec la plus grande fermeté cet acte antisémite odieux et exprime son soutien le plus total à la communauté juive qui a une nouvelle fois été prise pour cible”.