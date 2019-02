France: mariage de deux Gilets Jaunes, deux mois après leur rencontre dans une manifestation

Deux mois après leur rencontre, Christel et Ennrick se sont dit “oui”. Christel et Ennrick, sont deux manifestants ‘’Gilets Jaunes’’, qui se sont rencontrés lors d’une manifestation autoroutière en Novembre 2018. Deux mois après rencontre inattendue, leurs cœurs ont chaviré l’un pour l’autre et la mairie de Montluçon, dans l’Allier, les a accueillis ce Samedi 16 février où ils ont convolé en justes noces.

En novembre 2018, Christel et Ennrick aujourd’hui amoureux se sont rencontrés lors d’une manifestation autoroutière ‘’Gilets Jaunes’’. Or, en amour, le jaune est généralement associé à la jalousie, l’orgueil voire à l’infidélité. Mais pour Christel et Ennrick, la vie se conjugue pourtant avec cette couleur. Après leur rencontre en novembre dernier, les deux tourtereaux ont juste pris deux mois pour formaliser leur amour par le lien du mariage qui s’est déroulé ce Samedi 16 Février 2019 dans l’Allier, plus précisément à la mairie de Montluçon à Bizeneuille.

Selon le site Closer, ce mariage a connu la présence de plusieurs manifestants qui de façon exceptionnelle ont interrompu les manifestations pour célébrer les amoureux du jour. Les gendarmes étaient mêmes de la partie.

Comment ils se sont rencontrés ?

C’est Ennrick qui a révélé, comment cette histoire d’amour qu’il souhaite durer dans le temps a vu le jour : « Les trois fois qu’on s’est rencontrés pendant une manifestation, on avait nos gilets, donc c’est symbolique (…) Quand je lui ai donné mon drapeau, elle m’a dit que ce n’était pas mon drapeau qu’elle voulait avoir, mais moi (…) Alors elle est venue vers moi et elle m’a embrassé ».

Vont-ils continuer les manifestations ?

Interrogé sur les manifestations des ”Gilets Jaunes” qui font toujours rage partout en France, les deux jeunes mariés révèlent s’en être éloignés et à Christel de répondre : « Je me consacre à mon mari maintenant, notre vie de couple avant tout, c’est le plus important ».