France: Kylian Mbappé visé par un tag raciste, antisémite et homophobe

En début de semaine, Kylian Mbappé a fait l’objet d’un message très injurieux. Le champion du monde de football a été visé par un tag, retrouvé dans un wagon du RER, raciste, antisémite et homophobe.

C’est un message qui n’est pas passé inaperçu. En quelques heures, il a fait le tour d’Internet, et plus particulièrement de Twitter. « M’Bappé : enculé de nègre enjuivé », peut-on lire sur le mur d’un RER C.

La photo de ce message injurieux à plus d’un titre visant le champion du monde Kylian Mbappé a été partagé et dénoncé sur Twitter par le président de SOS Homophobie Yohann Roszéwitch. La SNCF a annoncé son intention de déposer plainte et lancé une enquête pour identifier et nettoyer rapidement le train, selon Le Parisien.

Un message raciste, homophobe et antisémite

Le message s’affiche en lettres noires aux côtés d’une croix celtique, symbole souvent repris par les groupuscules d’extrême droite. « Quand l’homophobie, le racisme et l’antisémitisme s’affichent désormais de manière complètement décomplexée », a dénoncé Yohann Roszéwitch dans le message qui accompagne sa photo postée mardi après-midi.

« M' Bappé : enculé de nègre enjuivé », tagué aujourd'hui dans le RER C, ou quand l'#homophobie, le #racisme et l'#antisémitisme s'affichent désormais de manière complètement décomplexée ! @DILCRAH #TousUnisContreLaHaine pic.twitter.com/mPflihfR0S — Yohann Roszéwitch (@YRoszewitch) February 12, 2019

Ces derniers jours, plusieurs actes et messages antisémites sont apparus en Île-de-France. Ainsi des croix gammées ont été dessinées sur des œuvres de rues représentant Simone Veil, un « juden » (« juif » en allemand) a été tagué sur la vitrine d’un restaurant Bagelstein et un arbre planté en hommage à Ilan Halimi a été coupé. Par ailleurs, en 2018, les actes antisémites ont augmenté de 74%, selon le ministère de l’Intérieur.