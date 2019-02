France: des paramilitaires seraient prêts à renverser Emmanuel Macron

La crise gilet jaune continue de faire parler d’elle et enregistre depuis son irruption, des scènes diverses et diversifiées de violences, d’actes de vandalismes, de railleries des manifestants à l’égard du peuple. Dernière scène en date de ce mouvement d’humeur: une vidéo à travers laquelle, un gilet jaune déclare que des anciens militaires retraités seraient prêts à attaquer et renverser le pouvoir de Emmanuel Macron.

Un Gilet Jaune, du nom de Christophe Chalençon, a fait savoir, que les paramilitaires seraient prêts à renverser le pouvoir de Emmanuel Macron. Cette information a été rendue publique via une vidéo qui a été prise, sans qu’il ne s’en rende compte. En effet, il était interrogé par une journaliste italienne de LA 7, sur une rencontre, qu’il avait eu, un peu plus tôt avec le vice-président du Conseil Italien Luigi Di Maio. Ce dernier, quant à lui, à un grief contre la France et est en désaccord avec elle.

Les propos du gilet jaune sont à la limite incendiaire et susceptible d’aggraver la crise Gilets Jaunes. Néanmoins, l’auteur des propos pense à travers ceux-ci, indiquer la voie de sortie au président français, afin selon lui, d’éviter une guerre civile : « J’irai au bout de mes convictions, parce que s’ils me mettent une balle dans la tête, Macron il est passé à la guillotine. On est arrivé à un tel point de confrontation, que s’ils m’abattent, il est mort aussi. Parce que le peuple, il rentre dans l’Elysée et il démonte tout. Lui, sa femme, et toute la clique. On est plusieurs comme ça. S’ils en touchent un, on a des gens, des paramilitaires qui sont prêts à intervenir parce qu’ils veulent aussi faire tomber le pouvoir » a-t-il assené, arguant que la France est à la limite de la guerre civile. Il a même intimé à Macron, de baliser la voix, pour trouver un palliatif politique à la crise.

La journaliste investiguant sur les propos qu’il a tenu à savoir que des paramilitaires envisageraient prendre le pouvoir des mains de Macron, il répond sans concession en faisant tout de même une précision, à savoir que des retraités de l’armée contre le pouvoir de Macron seraient disposés à intervenir. Et de corroborer que le premier des français a présentement « très très peur ».

Néanmoins, ses affirmations sans anicroche du gilet jaune ne semblent pas faire peur au ministre de l’intérieur Christophe Castaner, car pour lui, c’est « une comédie à l’italienne ou juste un nouveau délire personnel ».