Folie de star: Drake dépense 400 000 dollars pour personnaliser son iPhone X (Image)

C’est un fait, avoir de l’argent, permet de faire des folies. Riche comme crésus, les stars nous ont parfois surpris par des achats loufoques, parfois impulsifs ou réfléchis. Pour customiser son téléphone, Drake n’a pas hésité à dépenser une fortune … 400 000 dollars.

Vous estimez que le nouvel iPhone est trop cher ? Attendez voir celui de Drake, customisé par le joaillier californien des stars. Le rappeur canadien Drake se serait offert une coque pour son iPhone X , recouverte de diamants et d’or blanc.

L’homme est connu pour son goût du luxe exacerbé, et le prouve ici encore avec une coque en or blanc (80 carats), parée de diamants bleus , affichant en son centre le logo de sa maison de disque, OVO Sound, un hibou également en or blanc et dont les yeux sont deux gros diamants. La facture … 400 000 dollars ( soit près de 240 millions francs CFA). Le bijoutier Jason of Beverly Hills, à l’origine de cette luxueuse pièce, a d’ailleurs commenter la publication Instagram d’un « parce que nous ne pouvons pas faire simple ».

Le directeur de la boutique a donné quelques détails sur cette commande un peu spéciale :

« Dès que le nouvel iPhone est sorti, Drake nous a contactés pour créer quelque chose de sensationnel afin de l’ajouter à sa collection de bijoux. »

Multi millionnaire, Drake ne dépense pas que pour lui et fait souvent preuve de générosité comme en témoigne son clip God’s Plan où, il distribue de grosses liasses de billets à des passants dans la rue. Plus récemment, il a offert 10 000 dollars à deux employés de McDo.