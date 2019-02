Flambée du prix de l’essence ‘’Kpayo’’: le Bénin fait les frais des élections au Nigéria

Dans l’intervalle de 72h, le prix de l’essence de contrebande communément appelée «Kpayo», est passé de 350 à 400f, et de 400f à 500FCFA le litre, soit une augmentation d’environ 30%. Selon nos sources d’information, cette hausse du prix de l’essence « kpayo », serait due à la fermeture des frontières du Nigéria, à cause des prochaines élections du Nigéria.

Le commerce informel et transfrontalier des produits pétroliers, provenant du Nigéria, s’est enraciné, au début des années 1990, dans un contexte de crise économique et politique, marquant le passage d’un État-providence à un État libéral et de marché. Au fil des ans, le commerce informel du carburant de contrebande (le « kpayo ») s’est socialement légitimé, s’est intégré au quotidien des populations béninoises et s’est substitué aux stations services, pratiquant des prix prohibitifs. Aujourd’hui, plus de 60% des motocyclistes et automobilistes s’approvisionnent en carburant dans la rue.

Mais, depuis le lundi 11 février 2019, les commerçants de l’essence de contrebande sont confrontés aux difficultés d’importation de leur marchandise à cause de la fermeture des frontières nigérianes par le Service des douanes du Nigéria (NCS) et l’Unité des opérations fédérales (FOU). Ceci, pour assurer la sécurité du territoire nigérian en cette période des élections présidentielles, prévues pour le samedi 16 février 2019. Ainsi, de 350f le dimanche passé, l’essence ‘’Kpayo’’ est passé à 400f ce lundi 11 février, puis 450 FCFA le mardi, voire 500f ce mercredi 13 février 2019, soit une augmentation d’environ 30%. Cette flambée du prix de l’essence « kpayo », intrigue non seulement les vendeurs du comburant de la rue, mais aussi et surtout, les motocyclistes béninois. Des propos recueillis sur cette situation, entre autres, il ressort que cette augmentation du prix de l’essence « kpayo » a entraîné non seulement la montée des frais du transport et détourne plusieurs usagers vers les pompistes. Seulement que là, il faudra attendre longtemps, avant d’être servi, vu le nombre important des consommateurs du carburant.

Cependant, d’autres consommateurs, voyant venir la montée du prix de l’essence « kpayô », ont fait preuve de prudence : « depuis la semaine dernière, j’ai déjà payé une quantité importante du carburant « kpayo » suffisante avant la montée du prix…Ça a toujours été comme çà quand le Nigéria ferme ses frontières », nous a confié un consommateur.