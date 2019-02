FC Barcelone : Lionel Messi et ses stats assez médiocres sur penalty

La Pulga est sur une 11e saison de rang à au moins 30 buts. C’est-à-dire que l’argentin a le feu vert sur les actions directes. D’après RMC – BFMT, Messi a manqué 9 de ses 28 derniers penalties tirés en Liga. La Pulga avec 32,14 %, présente « le taux d’échec le plus important parmi les joueurs qui ont tiré plus de 10 penalties en Liga lors des cinq dernières saisons. », précise le média.

Contre Valladolid, le « 10 » du Barça a aligné son 21e échec sur 89 penalties TTC (sans les tirs au but). « Le 24e sur 106 en carrière, si l’on y ajoute ses 3 loupés sur 16 avec la sélection argentine. », précise le média français.

Meilleur buteur de la Liga (22 buts), comment expliquer cette situation spécifique que vit Léo ?

Masip is the goalkeeper who has saved the most penalties in #Laliga : 3 ( vs Gerard Moreno, Rodrigo and Messi). #BarçaValladolid pic.twitter.com/dnk19qhUYn

— CoutL (@Coutinholaughs) February 17, 2019