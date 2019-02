FBF: les présidents des Ligues Atlantique et Littoral installés 

A l’instar des ligues départementales Borgou-Alibori et Atacora-Donga, les présidents de celles de l’Atlantique et du Littoral ont été installés c e jeudi 21 février 2019, à Cotonou. Sous la présidence de Guy Marie d’ Almeida , président de la Ligue nationale Amateur et ex-président de la Ligue cumulée Atlantique-Littoral ; Charles Titigoueti , premier président de la Ligue Atlantique et Rock Nieri , actuel président de la Ligue du Littoral représenté par Henri Fonteclounon ont été officiellement installés à la tête des dites Ligues.

En présence des différents membres des deux Ligues et de la presse, à l’exception du président Nieri empêché, ainsi que quelques membres, l’installation a pris l’allure d’une séance de travail entre le président Guy Marie, le président Titigoueti et ses membres, ainsi que leurs homologues de la Ligue Littorale. Au terme des échanges centrés sur l’organisation du championnat amateur, le président Guy Marie en sa qualité de président sortant, a passé service au représentant du président de la Ligue Littoral.

“Aujourd’hui avec les réformes, comme les départements sont divisés, nous avons la Ligue Atlantique et celle Littorale (cumulée autrefois). Je me réjouis de passer service et je vais leur donner les charges et obligations pour le prochain championnat.“, a confié à la presse, le président Guy Marie.

A quand le démarrage du championnat ?

“Dans les textes, nous ne devons pas dépasser le mois de mars. Donc en tant que président de la Ligue nationale amateur, je ne vais pas tarder à convoquer une réunion nationale pour leur (présidents) donner la date convenue pour le démarrage. Ceci en commun accord avec le comité exécutif présidé par Mathurin de Chacus.“, a déclaré ce dernier.

En ce qui concerne les innovations, le président Guy Marie n’a voulu rien dévoiler sans l’autorisation du comité exécutif de la FBF. Cependant, on peut retenir en terme de bilan, que l’ancien président de la Ligue Atlantique/Littoral a sous son règne eu la chance de voir des équipes de sa zone montées en Ligue3 .” (…) malgré les difficultés financières, malgré tout ce qu’on a enduré, nous avons eu la chance que c’est toujours la Ligue Atlantique … qui sortait pour accéder à la Ligue Nationale 3.“, s’est-il réjoui.

Charles Titigoueti, nouveau président de la Ligue Atlantique, a fait de l’organisation du championnat national départemental, un objectif premier . “Nous devons également innover avec d’autres championnats, notamment les catégories d’âge. Si nous avons les moyens, nous allons aussi faire la lumière sur le championnat féminin. “, a-t-il lancé.