La transition vers la paix et la coopération est en train de se produire en Afrique, a déclaré samedi 09 février, le chef de l’ONU, après s’être entretenu avec Moussa Faki Mahamat, président de la Commission de l’Union africaine.

«Le vent de changement souffle en Afrique, comme en témoignent les accords de paix conclus entre l’Éthiopie et l’Érythrée, le Soudan du Sud et la République centrafricaine… et travaillant de concert avec l’Union africaine sur la République démocratique du Congo et à Madagascar», a déclaré le Secrétaire général de l’ONU, Antonio Guterres au siège de l’Union africaine à Addis-Abeba, la capitale éthiopienne. Cette coopération vise l’objectif de l’Union africaine « de faire taire les armes à feu d’ici 2020. Et notre coopération se poursuivra », a-t-il ajouté. «La coopération stratégique entre l’ONU et l’Union africaine est l’essence fondamentale de la fonction mondiale de l’ONU», a-t-il déclaré, citant la coopération pour lutter contre le changement climatique.

Un dialogue et une discussion de haut niveau a également été tenu au siège de l’Union africaine un jour, avant l’annonce prévue dimanche 10 février par les dirigeants africains pour déclarer 2019, l’année des réfugiés, des rapatriés et des personnes déplacées dans leur propre pays. Filippo Grande, haut-commissaire des Nations unies pour les réfugiés, a déclaré lors de la réunion qu’il n’y aurait pas de solution à la crise des personnes déplacées sans un engagement politique.