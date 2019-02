Aider sa femme à faire la vaisselle permettrait d’épanouir la vie sexuelle

L’épanouissement de la vie de couple, est l’idéal recherché par tous. Pour certains hommes, il passe seulement par le fait de passer des moments romantiques, effectuer des randonnées, tout en oubliant que le fait de partager les travaux domestiques avec sa conjointe joue un grand rôle aussi.

A en croire une étude américaine, les hommes qui partagent souvent les travaux domestiques avec leurs conjointes, améliorent l’harmonie au sein de leurs couples. “En gros, plus les hommes font des tâches domestiques, plus les femmes sont heureuses”, a affirmé Scott Coltrane, co-auteur de l’étude, dont le résumé est publié sur le site internet de l’organisation Council of Contemporary Families(CCF). Un peu plus loin, le rapport souligne que, quand les hommes font plus de travaux à la maison, la perception des femmes concernant l’équité, ainsi que la satisfaction matrimoniale s’accroissent et ce couple traverse moins de difficultés.

Cependant, M. Coltrane poursuit, en notifiant que les sociologues ne s’occupent généralement pas de cela, alors que les thérapeutes affirment qu’il existe une corrélation directe entre le fait que les hommes travaillent plus et la fréquence des rapports sexuels. Mais pour Joshua Coleman, psychologue et membre du CCF , le fait de partager les travaux domestiques favorise un niveau plus élevé de la satisfaction matrimoniale et quelques fois plus de relations sexuelles.

Il poursuit en ajoutant que les femmes lui ont avoué qu’elles ressentent plus d’attirance sexuelles, ainsi que de l’affection pour leur conjoints, quand ces derniers participent aux travaux ménagers. En revanche, il souligne que passer plus de temps à s’occuper des enfants pourrait aussi nuire à l’intimité du couple. En effet, assez de couples augmentent le temps qu’ils passent avec leurs enfants, tout en réduisant ou en éliminant carrément les moments romantiques.