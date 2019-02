États-Unis: un policier appelle «à tirer à vue» sur le rappeur 50 Cent

Le torchon brûle entre 50 Cent et la police de New York. 50 Cent aurait été pris pour cible par l’inspecteur adjoint Emanuel Gonzalez, qui est accusé d’avoir demandé à des policiers d’un commissariat de Brooklyn de tirer sur le rappeur à vue. Il fait actuellement l’objet d’une enquête interne, selon le «Hollywood Reporter». «La situation est actuellement passée en revue», peut-on lire dans une déclaration du NYPD.

Emanuel Gonzalez, qui est policier à New York depuis près de trente ans, restera pour l’instant en service dans le 72e district de Sunset Park, selon le «Daily News». La star du rap ne savait pas qu’il avait été pris pour cible jusqu’à ce qu’il lise les gros titres dimanche dernier, et il s’est précipité sur les réseaux sociaux pour réagir. «C’est comme ça que je me suis réveillé ce matin, a-t-il écrit. Ce gars, Emanuel Gonzales, est un policier véreux qui abuse de son pouvoir. Ce qui est triste, c’est que cet homme a toujours un badge et une arme à feu. Je prends cette menace très au sérieux et je consulte mon conseiller juridique pour évaluer mes options.»

This is how I wake up this morning, 🤷🏽‍♂️ This guy Emanuel Gonzales is a dirty cop abusing his POWER. The sad part is this man still has a badge and a gun.

I take this threat very seriously and im consulting with my legal counsel regarding my options moving forward. pic.twitter.com/5HWk2tqYFo

— 50cent (@50cent) February 17, 2019